Alkhayri: Mariage de l’étudiant Sadio Ousmane Diedhiou (SOD )

Voici l’étudiant Sadio Ousmane Diedhiou (SOD ) et sa charmante épouse. Pour rappel, SOD c’est cet étudiant en médecine qui souffrait d’une aplasie médullaire, dont l'évacuation était estimée plus de 200 millions FCfa. Il est de retour au Sénégal 🇸🇳 et s’est même marié hier dimanche.