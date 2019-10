Allemagne: Au moins deux morts dans une fusillade en pleine rue à Halle, une personne arrêtée

Une fusillade en pleine rue à Halle, dans l'est de l'Allemagne en Saxe-Anhalt, a fait deux morts ce mercredi, en fin de matinée, annonce la police allemande sur Twitter. Une personne a été arrêtée peu avant 14 heures, ajoute-t-elle.



Selon un témoin des faits, plusieurs tirs ont visé un restaurant turc. De son côté, le quotidien Bild indique que la fusillade s'est déroulée à proximité d'une synagogue, en ce jour de Yom Kippour. Ces informations n'ont pas été confirmées actuellement par la police.



"Un tireur portait un casque et des habits militaires", a témoigné un homme, qui était à l'intérieur du restaurant, sur la chaîne d'information NTV.



Plusieurs coups de feu ont été tirés. Les autorités demandent à la population de rester confinée.Tout le quartier a été bouclé et la gare centrale de Halle a été fermée.