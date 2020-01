Allemagne : Karamba Diaby, seul député noir, menacé de mort

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Janvier 2020 à 09:44 | | 0 commentaire(s)|

Quelques semaines après avoir publié via les réseaux sociaux une photo montrant des trous à la fenêtre de son bureau, Karamba Diaby dit craindre pour sa vie. Le seul député noir en Allemagne, a reçu des menaces de mort de deux groupes néonazis, cette semaine.



Selon "Les Echos", il a saisi la police et une enquête a été ouverte. Karamba Diaby, qui est né et a grandi au Sénégal, est le premier député noir d’Allemagne élu dans une circonscription d’ex-RDA, une région où prospère la xénophobie.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos