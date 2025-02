Allemagne: Merz veut un gouvernement "aussi vite que possible" face aux défis internationaux

Friedrich Merz, le chef des conservateurs arrivés en tête des élections législatives en Allemagne dimanche, a dit souhaiter la formation d'un gouvernement "aussi vite que possible" afin d'agir face aux défis internationaux du moment.

"Le monde extérieur ne nous attend pas et il n'attend pas non plus de longues négociations de coalition (...). Nous devons vite redevenir opérationnels pour faire ce qu'il faut sur le plan intérieur, pour redevenir présents en Europe", a-t-il déclaré à Berlin.



www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Allemagne-Merz-veut-un-g...