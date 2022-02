Allemagne : Un mort et 14 blessés dans une collision entre deux trains Rédigé par leral.net le Lundi 14 Février 2022 à 22:54 | | 0 commentaire(s)| Une personne a été tuée et quatorze autres ont été blessées dans la collision entre deux trains locaux lundi près de Munich, dans le sud de l’Allemagne, a indiqué la police...

Deux trains sont entrés en collision en fin d’après-midi dans le secteur de la gare d’Ebenhausen-Schäftlarn, au sud de la capitale bavaroise, en Allemagne. « Une personne a été tuée dans la collision de deux trains » a tweeté la police. Quatorze autres ont été blessées, a précisé un porte-parole de la police à l’AFP.



Des images des médias locaux montraient des passagers descendus sur les voies après la collision, avec un wagon ayant partiellement déraillé. La cause de l’accident n’est pas connue à ce stade, selon la police. Les deux trains de banlieue se sont apparemment percutés de plein fouet à un endroit où la ligne était à voie unique, selon les médias. Selon le journal Bild, les deux trains transportaient un total de 95 personnes.



« Intervention rapide »



Plus de 200 personnels de secours se trouvaient sur place en début de soirée, a précisé la police. Des passagers ont indiqué au journal local Münchner Merkur qu’ils avaient ressenti un choc violent et avaient été projetés hors de leurs sièges.

