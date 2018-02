Allemagne: Une victime de viol crée des culottes anti-viol pour les femmes

Une femme en Allemagne a créé des culottes anti-viol, avec un cadenas codé, un cordon résistant aux coupures et une alarme de 140 décibels.



L’idée a commencé comme un projet personnel, après avoir été attaquée pendant qu’elle courait.



Les shorts sont attachés avec un cordon résistant aux coupures, qui est attaché à la taille ou à la région pelvienne (selon le style que vous avez), puis fixé avec un clip qui a un cadenas codé.



Vous pouvez accéder à ce cadenas en quelques secondes avec le code, mais si quelqu’un d’autre le fait, une alarme de 140 décibels retentit.



La porteuse a également la possibilité de déclencher l’alarme si elle se sent menacée.



Le short a été créé par Sandra Seilz d’Allemagne, qui a été attaquée par trois hommes alors qu’elle courait.



« Trois hommes sont venus devant moi, l’un a tenté de baisser mon pantalon de course et un autre m’a attrapée, tandis que l’autre a essayé de me violer », explique Seilz.



« J’ai été chanceuse, car il y avait un homme avec un chien, et le chien a couru vers les hommes et ils se sont enfuis ».



« Plus tard, quand j’étais assise à la maison, j’ai pensé: » Qu’est-ce qui aurait pu se passer là-bas? »



Les femmes ont commandé des shorts de sécurité de pays comme la Suède, la Norvège, l’Espagne, les États-Unis et l’Australie.



Seilz dit qu’elle a eu beaucoup de demandes provenant d’endroits comme l’Amérique du Sud, l’Inde et l’Asie, mais le prix est trop élevé pour eux.



Cela l’a motivée à déplacer la production de la République tchèque vers l’Inde, pour essayer de rendre le produit plus accessible aux femmes, en particulier dans les endroits où les taux de viol sont élevés.