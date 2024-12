Allianz Sénégal Défie le Fisc pour 3,1 Milliards devant les Tribunaux Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Décembre 2024 à 12:28 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Fiscalité/ Allianz-Sénégal/ Saliou Ndong Le groupe Allianz Sénégal Assurance a porté plainte devant la justice pour contester deux notifications de redressement fiscal émises par l'administration fiscale. L'affaire a été examinée hier, jeudi 5 décembre 2024, au tribunal et a été renvoyée à une date ultérieure. Selon Libération, à la suite d'un contrôle, l'administration fiscale a notifié à Allianz Sénégal Assurances SA un titre de perception d'un montant de 1.250.407.327 FCFA. Les principaux montants concernés portent sur la TVA, la TVA pour compte, la Contribution économique locale sur la valeur ajoutée (CEL-VA), ainsi que la retenue sur les revenus des valeurs mobilières. En droits simples et pénalités légales, l'administration fiscale réclame respectivement 175.793.332 FCFA, 115.751.994 FCFA, 119.236.322 FCFA et 108.555.500 FCFA. Un autre redressement d'un montant de 1.908.422.851 FCFA a été notifié à Allianz Sénégal Assurances Vie SA, une filiale du groupe. Concernant l'impôt sur le revenu des créances (IRC), l'administration fiscale demande 776.806.078 FCFA en droits simples et pénalités légales. De son côté, Allianz Sénégal conteste les montants réclamés par l'administration fiscale ainsi que les irrégularités soulignées par ses contrôleurs.



Source : https://atlanticactu.com/allianz-senegal-defie-le-...

