Almadies: La maison de Moussa Bocar Thiam démolie "Seneweb" a appris que la maison de l'avocat et homme politique, Me Moussa Bocar Thiam, sise aux Almadies, est en train d'être détruite.

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Septembre 2019 à 13:31 | | 0 commentaire(s)|

D'après des sources, ce sont les agents de la Direction de la surveillance et de la conservation des sols (Dscos) qui sont, présentement à l'oeuvre. Ils sont bien encadrés par des éléments de la gendarmerie.



Quelles sont les raisons de cet acte ? Rien n'a encore fuité. Mais, selon les mêmes sources de Seneweb, des huissiers, contactés par l'ancien porte-parole adjoint du Parti socialiste, ont déjà procédé au constat d'usage.

