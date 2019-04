Alpha Condé: " J'ai de très bonnes relations avec Macky Sall" (Extrait)

Dans un entretien accordé à dakaractu, le Président guinéen Alpha Condé a fait l'état de ses relations avec son homologue sénégalais Macky Sall. "Macky Sall est un jeune frère, nous avons de très bonnes relations", a soutenu le professeur Condé.



Le Chef de l'Etat guinéen est aussi revenu sur l'incident de l'appel téléphonique qu'il a reçu au nom de Macky Sall, qui voulait s'adresser à son opposant Cellou Dalein Diallo. "Dernièrement, il y a eu une maladresse d'un standardiste et vous avez fait beaucoup de bruit dessus. Macky et moi, on a rigolé parce que ça n'a aucune importance. J'ai de très bons rapports avec le Président Macky", a fait savoir le Président Condé.



Le dirigeant guinéen a aussi évoqué ses vacances passées au Sénégal, se vantant d'être le Président africain qui a passé ses congés dans un autre pays africain. " Moi, j'ai passé mes vacances au Sénégal alors que les autres vont en France. Le président Macky m'a demandé de déménager à Popenguine. Il m'a très bien reçu et ma belle-sœur, sa femme, m'a fait de très beaux boubous... Évidemment, je ne suis pas gros comme lui (rires), je me moque de lui disant que ma belle-sœur m'habille mieux que toi, mais tu n'as qu'à faire du sport et être comme moi”, a témoigné Alpha Condé.

