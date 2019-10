Accueil Envoyer Partager sur facebook Alpha Condé : "Je ferai ce que veut le peuple de Guinée" Rédigé par La rédaction de leral.net le 24 Octobre 2019 à 16:53 Le président guinéen défend une réforme de la Loi fondamentale qui lui permettrait d'effectuer un troisième mandat, malgré la contestation.

Premier président de Guinée élu démocratiquement, en 2010, Alpha Condé fait face à une large contestation née de la volonté que lui prête l'opposition de faire adopter une nouvelle Constitution. Cette dernière pourrait lui ouvrir la voie à un troisième mandat, interdit par l'actuelle Loi fondamentale. Interrogé au siège de la présidence, M. Condé, 81 ans, laisse planer le doute mais défend sa démarche.

Les manifestations du 14 octobre contre le projet de révision de la Constitution se sont soldées par la mort de neuf personnes, au moins. Êtes-vous inquiet ?

Il peut se passer des choses beaucoup plus graves dans le monde et on ne dit rien. Mais dès que c'est ici on dit : "Ah ! ça, c'est la Guinée"… Le ministère de la santé a décidé que dès qu'il y a un mort, il faut qu'il y ait une autopsie pour savoir qui a tiré. On fait des enquêtes. On sait que ce sont eux-mêmes [les organisateurs des manifestations] qui tirent sur les gens. Quand il y a des morts, ça impressionne la communauté internationale. Là, ce sont des tentatives de déstabilisation d'un pouvoir démocratiquement élu. L'opposition a toujours été putschiste et elle se dit que s'il y a des morts, on met ça sur le dos du gouvernement.

La police, la gendarmerie n'ont aucune responsabilité ?

Nous allons faire des enquêtes. L'armée est consignée lors des manifestations. J'ai convoqué tous les chefs de la sécurité et je leur ai dit que si un élément tire, ce sont eux qui sauteront.

L'opposition refuse de participer au dialogue, comment sortir de la crise ?

Il existe un cadre de dialogue depuis 2016 réunissant majorité, opposition et partenaires internationaux. C'est là qu'on doit se retrouver. Mais mon problème est comment donner de l'emploi aux jeunes, toute leur places aux femmes et améliorer les conditions de vie des couches les plus fragiles.

Dans ce contexte, votre projet de réforme constitutionnelle reste-t-il une priorité ?

La Constitution précédente a été adoptée sans que le gouvernement soit associé à sa rédaction. C'est un concentré d'intérêts corporatistes, à tel point que l'on a été obligé de passer des accords politiques anticonstitutionnels. Elle était le fruit d'un accord pour sortir vite du régime militaire [de Dadis Camara en 2008-2009].

Après mon élection de 2010, j'ai estimé que la priorité était de relever le pays qui était à terre. Ces derniers mois, ce n'est pas moi qui ai soulevé le débat. Mais depuis un bon moment, beaucoup de gens disent que la Constitution n'est pas bonne. Quand il y a un débat dans le pays, il y a toujours du pour et du contre. J'ai donc demandé au premier ministre d'organiser des consultations pour connaître les points de vue. Des gens manifestent contre, mais il y a aussi beaucoup de monde dans les préfectures qui la veulent.

