Aluminium : Les exportateurs sollicitent un soutien urgent du gouvernement Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Octobre 2024 à 13:55 | | 0 commentaire(s)|

L’Association des exportateurs métalliques du Sénégal tire la sonnette d’alarme sur les difficultés rencontrées depuis la suspension des exportations d’aluminium et de canettes en aluminium. Lors d’une conférence de presse le 23 octobre, son président, Serigne Momar Sokhna, a sollicité une rencontre avec le ministre Serigne Gueye Diop. […] Sénégal Atlanticactu/ Serigne Momar Sokhna/ Saliou Ndong L’Association des exportateurs métalliques du Sénégal tire la sonnette d’alarme sur les difficultés rencontrées depuis la suspension des exportations d’aluminium et de canettes en aluminium. Lors d’une conférence de presse le 23 octobre, son président, Serigne Momar Sokhna, a sollicité une rencontre avec le ministre Serigne Gueye Diop. Cette décision a eu de lourdes conséquences : « Depuis la fermeture, les prix d’achat ont chuté, l’aluminium est passé de 950 F à 750 F, et les canettes d’aluminium de 550 F à 450 F. » Les membres de l’association, dont Serigne Momar Sokhna, sont confrontés à des difficultés financières. « Nous avons des problèmes avec les banques et nos partenaires étrangers. Actuellement, nous sommes bloqués avec des stocks de matériel que nous ne pouvons pas exporter », a précisé le président. La situation est tout aussi critique pour les travailleurs de Mbeubeuss. Selon Serigne Momar Sokhna, « plus de 1 000 personnes qui trient les déchets de canettes ne peuvent plus vendre leur produit, car les industries refusent ce type de canettes. » Face à cette crise, l’association demande une audience avec le ministre pour aborder ces difficultés, ainsi que les neuf licences d’exportation déjà examinées, a-t-il ajouté.



Source : Source : https://atlanticactu.com/aluminium-les-exportateur... Sénégal Atlanticactu/ Serigne Momar Sokhna/ Saliou Ndong

Accueil Envoyer à un ami Partager