Aly Faye, Plan International : « les filles doivent, diriger et s’épanouir » Rédigé par leral.net le Samedi 18 Mai 2019 à 13:48 | | 0 commentaire(s)| Protéger les filles contre les violences, tel que le harcèlement sexuel et toutes formes d’exclusion, c’est en partie l’objectif du programme lancé par Plan international à travers le monde pour une meilleure prise en charge des jeunes filles. En effet, selon le coordinateur de Plan international à Louga, Aly Faye, « les filles doive apprendre, diriger et s’épanouir ». Cette campagne compte toucher 100 millions de filles à travers le monde et 3 millions au Sénégal.



Accueil Envoyer à un ami Partager