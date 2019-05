Aly Ngouille Ndiaye : « le Sénégal n’est pas prêt pour la peine de mort » Aly Ngouille Ndiaye, a indiqué que l’Etat du Sénégal n’est pas prêt à rétablir la peine de mort. « Non, je ne pense pas que l’Etat du Sénégal soit prêt à rétablir la peine de mort », a dit le ministre de l’Intérieur dans l’émission Jury du dimanche d’Iradio, ce dimanche.

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Mai 2019 à 16:03 | | 0 commentaire(s)|

Selon le ministre de l’Intérieur, il n’a pas été prouvé que la peine de mort a pu diminuer la criminalité, rappelant que seules deux personnes ont été exécutées lorsque la peine de mort existait au Sénégal.

Par ailleurs, le chef de la police a souligné que le président Macky Sall a presque doublé l’effectif de la police en 7 ans, celui de la gendarmerie et beaucoup celui de la gendarmerie, sans oublier les Sapeurs-pompiers, se gardant toutefois de donner des chiffres.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos