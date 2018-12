Aly Ngouille sur la carte d’identité de Karim Wade: « qu’il s’adresse à la commission du Koweït »

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Décembre 2018 à 10:41 | | 0 commentaire(s)|

Le PDS réclame la carte d’identité biométrique de son candidat à Aly Ngouille Ndiaye. Dimanche, Omar Sarr et Cie avaient annoncé qu’ils saisiraient dès lundi un courrier ‘’ par voie de huissier’’ aux sévices du ministère de l’intérieur ‘’pour disposer au moins d’un duplicata de sa carte d’identité biométrique qu’il joindra à son dossier de candidature à l’élection présidentielle’’.



Pour sa part, Ngouille Ndiaye joint au téléphone par le journal Le Quotidien répond : « le ministre de l’Intérieur n’a eu à donner de carte d’identité à aucun Sénégalais. Il n’a qu’à s’adresser aux commissions d’inscription habilitées à donner les cartes. Sa carte d’identité a été éditée et envoyée à l’ambassade du Sénégal au Koweït, où il a fait sa demande d’inscription ».



Attestant avoir reçu une lettre de Me Seydou Diagne qui avait pour motif la mise à disposition d'une procuration de son client pour le retrait de la carte d’identité biométrique CEDEAO de M. Karim Wade, Aly Ngouille Ndiaye dit par contre n’avoir pas accueilli cet huissier dont parle le PDS.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos