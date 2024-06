Ama Baldé brille au Stade Alassane Djigo de Pikine : Retour en forme prometteur Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Juin 2024 à 00:36 | | 0 commentaire(s)|





Lors de l'open press récent tenu à l'arène nationale, Ama Baldé, le fils de Falaye Baldé et lutteur émérite de Pikine, a captivé un public enthousiaste venu en masse. Avec sa présence imposante et sa réputation bien établie pour sa puissance et sa technique redoutables, il a clairement affirmé son intention de triompher dans ce combat crucial.

Le 30 juin prochain, l'arène nationale sera le théâtre d'un événement très attendu par la communauté de la lutte sénégalaise : le face-à-face entre Gris Bordeaux et Ama Baldé. Deux géants de la discipline se préparent à en découdre, promettant un spectacle à couper le souffle et une bataille mémorable pour la victoire. Lors de l'open press récent tenu à l'arène nationale, Ama Baldé, le fils de Falaye Baldé et lutteur émérite de Pikine, a captivé un public enthousiaste venu en masse. Avec sa présence imposante et sa réputation bien établie pour sa puissance et sa technique redoutables, il a clairement affirmé son intention de triompher dans ce combat crucial. Ce duel entre deux figures emblématiques de la lutte sénégalaise promet non seulement d'être intense sur le plan sportif, mais aussi de captiver l'imagination des amateurs de lutte à travers le pays.

www.dakaractu.com



