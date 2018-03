Ama Baldé “demande pardon aux Pikinois”

Apres sa bourde sur les réseaux sociaux, Ama Baldé fait son mea culpa et regrette ses propos. D’après son homme de confiance, Aka joint au téléphone par nos confrères du journal « Les Echos », le lutteur s’est maintenant rendu compte de son erreur et regrette profondément d’avoir semé la confusion auprès de ses supporteurs de Pikine.



« Au nom de toute l'écurie, Ama Balde présente ses excuses et demande pardon », a déclaré Aka. Une réunion d’urgence a été organisé par le staff d’Ama pour interpeller leur lutteur sur la gravite de ses propos. Ama explique avoir tenu ses propos dans un contexte chambreur. « Il a dit qu’on l’a interpellé sur le combat Gris Bordeaux- Balla Gaye 2, il a répondu d’un air taquin que Balla Gaye 2 est le père de tous les lutteurs. Il n’a pas voulu heurter ou blesser personne en tenant de tels propos. C’était juste une blague », ajoute Aka.



Aka a tenu à clarifier que Ama est un Pikinois et fera tout son possible pour hisser les couleurs de sa ville natale et que la confusion ne doit pas exister entre les lutteurs de cette localité. D’ailleurs Boy Niang 2 a décidé ce vendredi, de venir lui offrir le drapeau qu’il a remporté dimanche dernier. Un geste pour mettre fin à toute cette histoire.













Ndeye R. Thiane (stagiaire)