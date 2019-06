Amadou BA s’est rendu à Beijing en Chine...

Parti représenté son Excellence le Président de la République Macky SALL à Beijing, Le Ministre Amadou BA, plaide pour l’amélioration des capacités africaines en matière d’élaboration et de présentation de projets structurants !



Son Excellence Monsieur Amadou BA, Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur s’est rendu à Beijing, en Chine, à l’effet d’effectuer une visite de travail avec les Autorités chinoises, et de prendre part à la Rencontre des Coordonnateurs de la Mise en œuvre des actions de suivi des Conclusions issues du Sommet de Beijing du Forum de la Coopération sino-africaine (FOCAC). En effet pour rappel, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL, préside depuis 2018 co-préside le FOCAC; á ce titre le Ministre Amadou BA a présidé les réunions des ministres des affaires étrangères de l’Afrique qui se sont tenue du 23 au 25 Juin à Beijing.

Il était accompagné de Monsieur Oumar Demba BA, Ministre, Conseiller Diplomatique de Monsieur le Président de la République, Coordonnateur National du FOCAC et d’une forte délégation.



Au cours des réunions de travail, les Ministre sénégalais et chinois ont discuté des questions relatives à la coopération bilatérale, au Forum sur la coopération sino-africaine ainsi que des questions multilatérales.

Dans son discours, Monsieur WANG Yi a exprimé la volonté de son pays à renforcer la coopération économique, commerciale et financière avec le Sénégal, surtout dans le cadre la co-présidence du Forum de la coopération sino-africaine (FOCAC).

Abordant le volet du FOCAC, le Ministre Amadou BA a partagé avec son Homologue les axes de la coprésidence sénégalaise et lui a assuré la disponibilité du Sénégal à collaborer étroitement avec la Chine pour la consolidation des acquis, le maintien du caractère inclusif et pragmatique du mécanisme et le renforcement de la confiance entre les parties africaine et chinoise.

En outre, le Ministre chinois informé du mauvais procès, fait à son pays depuis quelque temps par certains pays développés, au sujet de la dette des pays africains, alors que son pays est un partenaire de développement dans le financement de projets viables en Afrique.

Monsieur BA rassuré son Homologue, et a porté à sa connaissance que l’endettement de certains pays africains n’est pas lié à la Chine. Dans cette lancée, le Sénégal est prêt à initier une démarche africaine commune afin d’alléger l’endettement de nos pays, par des innovations dans la mobilisation des ressources et l’exploration de nouvelles sources de financement.

Donnant l’exemple des projets financés par la Chine au Sénégal, notamment l’Autoroute Ila Touba, le pont de Foundiougne et les forages, le Ministre des Affaires étrangères et des sénégalais de l’Extérieur a indiqué que ce sont des investissements de rattrapage qui peuvent générer des revenus visant à assurer le remboursement de la dette.

Toutefois, le Sénégal a pris l’option dans la seconde phase de son Programme d’actions Prioritaires (PAP II) de prioriser les projets d’investissements sous la forme de Partenariat Public Privé (PPP) ou de BOT (Build Operate and Transfer)

Pour finir, Monsieur Wang YI a indiqué avoir été convaincu et que son pays va soutenir les projets PPP et BOT et inciter les entreprises chinoises à davantage investir au Sénégal et en Afrique.

Lors de la réunion des Coordonnateurs de la mise en œuvre des actions de suivi du sommet de Beijing du Forum sur la coopération sono-africaine



Le Ministre sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a fait part de l’intérêt tout particulier que le Président Macky SALL accorde à la coopération sino-africaine, plus que jamais, inscrite dans une communauté de destin encore plus solide sur la base des conclusions issues du Sommet du FOCAC, tenu à Beijing, les 3 et 4 septembre 2019, à savoir la Déclaration Conjointe, le Plan d’action 2019-2021 et les Huit Initiatives Majeures du Président Xi JINPING. De même, SEM Monsieur BA s’est félicité de la tenue de la rencontre des Coordonnateurs visant à déterminer les modalités pratiques de mise en œuvre desdites conclusions.



Ainsi a-il informé du travail accompli, dans ce sens, avec la tenue, le 6 février 2019, d’un Dialogue sur la mise en œuvre de l’Initiative sur la paix et la sécurité, le lancement, le 9 avril 2019, de l’Institut Chine-Afrique et de l’organisation, du 27 au 29 juin 2019, à Shangha, de la première édition de l’exposition économique et commerciale sino-africaine. Enfin, SE Monsieur BA a souligné l’impérieuse nécessité d’améliorer les capacités africaines en matière d’élaboration et de présentation de projets susceptibles de contribuer à la transformation structurelle des économies africaines, à l’industrialisation de l’Afrique et au transfert de technologies.

La Cérémonie d’ouverture fut suivie de deux séances plénières qui ont, sous la présidence du Ministre Oumar Demba BA, permis d’approfondir les échanges sur les perspectives de mise en œuvre des conclusions du Sommet de Beijing.

A la suite de la rencontre, la co-présidence a fait face à la presse chinoise et internationale pour livrer les conclusions y afférentes, occasion saisie pour témoigner de la solidité du partenariat stratégique entre l’Afrique et la Chine, lequel est fortement ancré dans l’amitié entre leurs deux Peuples et la confiance mutuelle que se vouent leurs dirigeants respectifs.