Amadou Bâ, Mary Teuw, Aly Ngouille, les mal-aimés de l’Apr ?

Depuis la mort par balle de Mouhamed Fallou Sène, les ministres Amadou Ba, Mary Teuw Niane et Aly Ngouille Ndiaye, dont le limogeage est exigé par les étudiants n’ont pas bénéficié du soutien de leurs camarades de l’Alliance pour la République (Apr).



Cette situation pose selon SourceA dans sa parution de ce lundi, la question à savoir si ces derniers, respectivement ministre de l’Economie des Finances et du Plan, ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation et ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, sont mal-aimés au sein de la mouvance présidentielle.



Le canard de Castors/Bourguiba concède ainsi dans ses colonnes que cette indifférence des responsables de l’Apr est sélective. Car ces derniers sont toujours enclins à saouler l’opinion publique avec des sorties à n’en plus finir. Cela, à chaque fois que Aliou Sall, frangin du Chef de l’Etat, le ministre Mansour Faye, frère de la Première Dame et Marième Faye Sall sont égratignés.



Actusen.com