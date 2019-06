Amadou Ba, Ministre des affaires étrangères : « Le Chef de l’Etat s’est montré plus que jamais, inscrite dans une communauté de destin » Rédigé par leral.net le Mardi 25 Juin 2019 à 22:05 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a fait part, lors de la réunion des Coordonnateurs de la mise en œuvre des actions de suivi du sommet de Beijing du Forum sur la coopération sono-africaine de l’intérêt tout particulier que le Président Macky Sall accorde à la coopération sino-africaine.







Le Chef de l’Etat s’est montré plus que jamais, inscrite dans une communauté de destin, encore plus solide sur la base des conclusions issues du Sommet du FOCAC, tenu à Beijing, les 3 et 4 septembre 2019, à savoir la Déclaration Conjointe, le Plan d’action 2019-2021 et les Huit Initiatives Majeures du Président Xi JINPING.



Le Ministre, Amadou Ba s’est félicité de la tenue de la rencontre des Coordonnateurs, visant à déterminer les modalités pratiques de mise en œuvre desdites conclusions.



Ainsi, il a informé du travail accompli, dans ce sens, avec la tenue, le 6 février 2019, d’un dialogue sur la mise en œuvre de l’Initiative sur la paix et la sécurité, dont le lancement le 9 avril 2019, de l’Institut Chine-Afrique et de l’organisation, du 27 au 29 juin 2019, à Shangha, de la première édition de l’exposition économique et commerciale sino-africaine. Enfin, Amadou Ba a souligné l’impérieuse nécessité d’améliorer les capacités africaines en matière d’élaboration et de présentation de projets susceptibles de contribuer à la transformation structurelle des économies africaines, à l’industrialisation de l’Afrique et, au transfert de technologies.



La Cérémonie d’ouverture fut suivie de deux séances plénières qui ont, sous la présidence du Ministre Oumar Demba Ba, a permis d’approfondir les échanges sur les perspectives de mise en œuvre des conclusions du Sommet de Beijing.



A la suite de la rencontre, conclut la source, la co-présidence a fait face à la presse chinoise et internationale pour livrer les conclusions y afférentes. Une occasion saisie pour témoigner de la solidité du partenariat stratégique entre l’Afrique et la Chine. Lequel partenariat est fortement ancré dans l’amitié entre leurs deux Peuples et la confiance mutuelle que se vouent leurs dirigeants respectifs.



Leral







Accueil Envoyer à un ami Partager