Amadou Bâ à Kédougou : « Le pays est à l'arrêt, mais Jamm ak Jariñ peut remettre les pendules à l'heure, si… » Vendredi 1 Novembre 2024

Lors de son passage à Kédougou, Amadou Bâ, leader de la coalition Jamm Ak Jariñ prend le temps de dépeindre l’opposition politique sous les traits de gens animés par la volonté de bloquer l’Executif, si elle devient majoritaire au Parlement. Ainsi, l’ancien Premier ministre déclare: « certes Rewmi doxatul (le pays est à l’arrêt », mais avec une Assemblée nationale contrôlée par Jamm ak Njariñ, toutes les pendules seront remises à l’heure. Car nous sommes des personnes responsables, dont la seule volonté est de bien faire pour tirer le pays vers le haut. »



Aussi, la veille à Bakel, dans le Gadiaga, où lui et sa caravane ont été reçus vers les coup de 1h du matin, avec l’hospitalité légendaire qui caractérise les populations locales, Amadou Ba rappelle qu’il ne souhaiterait jamais politiser la misère. Même s’il est quand même vrai que cette terre d’ouverture et de progrès qu’est Bakel, a été particulièrement éprouvée, il y a de cela quelques jours. L’initiateur de la Nouvelle Responsabilité et leader de Jamm ak Jariñ, souhaite contribuer à apporter les solutions et le réconfort aux habitants de cette partie du pays.



À l’occasion de la célébration de la Toussaint, Amadou Ba a rendu hommage à la communauté chrétienne et magnifié la solennité de ce jour tout en rappelant l’importance de la paix sociale, la concorde et l’unité.



Source : https://www.dakaractu.com/Amadou-Ba-a-Kedougou-Le-...

