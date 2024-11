Amadou Bâ aux populations de Sokone et Passy : «Arrêtez la saignée, ces sept mois équivalent à sept ans de calvaire» Le périple du président Amadou Bâ à travers le Niombato, s’est poursuivi à Sokone et à Passy, où la caravane de l’espoir a été reçue avec tous les honneurs. Des étapes ayant permis à l’ancien Premier ministre, d’appeler les militants, sympathisants mais surtout les électeurs, à «arrêter la saignée après sept mois de calvaire, de peine et de stress, que les nouvelles autorités ont causés au peuple sénégalais. Ils équivalent, en termes de difficultés, à sept années de galère».

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Novembre 2024 à 11:47 | | 1 commentaire(s)|

C’est fort de cela qu’il a voulu quand même rassurer, en indiquant qu’une majorité confortable pour le compte de Jamm ak Njarin, sera synonyme de soulagement définitif.



À Nioro, dans le RIP, un cultivateur de façon imagée, a surnommé les pieds d’arachide obtenus cette hivernage, «Guerté Sonko». Car explique-t-il, « il n’y a point de graines à l’intérieur des coques ». Un peu comme Ousmane Sonko, un tonneau vide.



La métaphore est toute trouvée par Amadou Bâ, pour qui le pouvoir actuel doit se montrer pragmatique et résolument tourné vers la résolution des problèmes des Sénégalais. « Ils doivent prendre à bras-le-corps, la problématique de la commercialisation de l’arachide ».



Sur un ton plus taquin, le leader de la Nouvelle Responsabilité affirme qu’on « n’acceptera plus le «wax miy dokh ». D’autant qu’ils avaient promis un projet porteur de développement. Malheureusement, ce n’était qu’un leurre.



Amadou Bâ renseigne, en outre, qu’il a sursis à l’étape de Foundiougne, pour respecter le deuil des populations locales qui ont perdu plusieurs de leurs enfants dans le chavirement d’une embarcation de fortune en haute mer.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook