Amadou Bâ, candidat de Bby : Le Pld d’Oumar Sarr, adhère au choix et appelle au maintien de la dynamique unitaire Rédigé par leral.net le Lundi 11 Septembre 2023 à 18:48 | | 0 commentaire(s)|

« Au nom de l’ensemble du Pld/And Suqali, le directoire approuve ce choix du Président Macky Sall, qu’il remercie pour son engagement désintéressé au service du Sénégal. Il félicite le candidat choisi, Amadou Ba, et appelle les structures du parti à une mobilisation totale, aux côtés de toutes les autres composantes de Bby, pour son élection […] « Au nom de l’ensemble du Pld/And Suqali, le directoire approuve ce choix du Président Macky Sall, qu’il remercie pour son engagement désintéressé au service du Sénégal. Il félicite le candidat choisi, Amadou Ba, et appelle les structures du parti à une mobilisation totale, aux côtés de toutes les autres composantes de Bby, pour son élection dès le premier tour ». C’est en substance ce qu’on peut lire de la déclaration de presse faite, ce lundi, par le parti dirigé par le ministre des Mines et de la Géologie, Oumar Sarr. Il est rappelé, dans ledit texte, que la première conférence nationale du Pld, tenue le 29 octobre 2022 à Dakar, après un large débat sur l’impérieuse nécessité pour la majorité de rester unie pour maintenir une dynamique victorieuse, avait demandé au directoire du parti de travailler au rassemblement de toutes les forces d’émergence autour d’une candidature unique de la coalition Benno Bokk Yaakaar. C’est pourquoi, ajoute le communiqué, le directoire avait soutenu sans réserve le mandat confié au Président Macky Sall de proposer à la coalition le nom d’un candidat unitaire. A ce titre, il « adresse ses chaleureuses félicitations au Président Oumar Sarr, qui a accepté d’oublier sa propre personne, bien que nombre de Sénégalais s’attendaient légitimement à sa candidature tant il incarne les valeurs fondatrices de notre parti, et qui a préféré, conformément aux orientations de la Conférence nationale, aller à la rencontre de tous les candidats déclarés afin de contribuer à la recherche de l’unité, en relation avec les alliés ». Le maire de Dagana et ses camarades soulignent que ce travail d’unité et de rassemblement des forces d’émergence doit continuer. « Après le choix du candidat unique, il faut maintenant bâtir un large front pour parachever les chantiers immenses réalisés par le Président Macky Sall, renforcer notre modèle démocratique et protéger le Sénégal du terrorisme qui le menace à ses frontières et de tous les projets de déstabilisation et de chaos », ont-ils lancé, appelant l’ensemble des Sénégalais, et particulièrement la jeunesse, à opter pour la continuité des changements positifs initiés par le Président Macky Sall, pour défendre et élargir les nombreux acquis obtenus par notre pays au cours des dernières années. Enfin, le directoire invite tous les responsables du parti à s’atteler dès maintenant à la préparation de la 2ème Conférence nationale du Pld, prévue en octobre prochain, qui sera chargée d’organiser la mobilisation du parti et son implication optimale dans les parrainages, la campagne électorale et la victoire de Amadou Ba, candidat unique de Benno Bokk Yakaar et de toutes les forces vives attachées à la construction d’un Sénégal émergent, sûr et prospère.



Source : https://lesoleil.sn/amadou-ba-candidat-de-bby-le-p...

Accueil Envoyer à un ami Partager