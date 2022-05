Amadou Bâ conduit son fils Khadim Bâ devant le 1ier Président de la Cour d’appel pour la restitution de ses biens

A croire qu’entre Khadim Bâ et son père, c’est une bataille qui ne finit jamais. Tel le phénix qui renait de ses cendres, chaque fois que l’on pense que c’est l’accalmie, il y a une braise qui s’anime. Hier, les deux parties étaient devant le Premier Président de la Cour d’appel. En fait, c’est suite à une requête aux fins de restitution initiée par Amadou Bâ. Car, selon lui, son fils jusque-là ne lui a rien restitué. Rien. Nada. Du coup, pour récupérer son bébé notamment Locafrique, Amadou Bâ a saisi le Premier Président de la Cour d’appel de Dakar. Mais, le juge n’a pas statué. Juste que le dossier a été évoqué et renvoyé au 9 mai prochain. Car l’un des avocats de Khadim Bâ, Me Seydou Diagne, est en Guinée. Le juge a renvoyé les parties au 9 mai pour plaidoiries. Cette procédure, faut-il le souligner, surprend plus d’un. Car, dernièrement, Khadim Bâ avait crié partout qu’il allait se conformer au ndiguel du Khalife général des Mourides et tout restituer à son père. Mais apparemment, ce n’était que des paroles en l’air.



Amadou Ba conduit son fils devant le 1ier Président de la Cour d’appel pour la restitution de ses biens (bis)

La demande de restitution introduite par Amadou Bâ se fonde sur l’arrêt de la Cour d’appel de Dakar, rendu en décembre dernier. La juridiction d’appel statuant en matière civile et commerciale, avait annulé le protocole de cession d’actions. Khadim Ba s’était fondé sur un acte sous seing privé de cession d’actions qui lui conférait, selon lui, le droit de gestion de Locafrique. Ledit acte a été tout le temps contesté par le père qui a juré qu’il s’agissait d’un faux. C’est en grande partie sur la base de cet acte que le doyen des juges avait rendu une ordonnance de non-lieu dans la procédure initiée par Amadou Bâ. L’ordonnance du magistrat instructeur n’avait pas découragé le père qui avait saisi le juge du Tribunal de commerce pour faire annuler cet acte sous seing privé. Ce qui a été fait. Pas du tout d’accord avec le juge, Khadim Bâ avait fait un recours devant la Cour d’appel. C’est ainsi que la Cour d’appel a tranché en confirmant le premier juge. Ainsi, Amadou Bâ devait reprendre ses biens qu’il avait réussi à avoir à la sueur de son front.



