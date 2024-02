Amadou Ba désamorce la grève de l'administration

Le collectif interministériel des agents de l’administration a été reçu, hier, par le Premier ministre, Amadou Ba. Cette rencontre fait suite aux instructions données par le président de la République pour qu’il reçoive et discute avec les membres du collectif interministériel de l’Administration autour de leurs différents points de revendications qui sont au nombre de sept (7) dont le plus important est la généralisation de l’indemnité de logement, rapporte LeTémoin.



Selon le coordonnateur du collectif, Omar Dramé, le Premier ministre s’est réjoui de cette rencontre et promet d’apporter des réponses nécessaires à leurs préoccupations. Il précise que le Premier ministre a saisi les différents ministères concernés pour la satisfaction complète des points de revendication. C’est dans ce sens qu’il a saisi le ministre des Finances et du Budget car, les points saillants ayant une incidence financière, il convient d’en savoir l’impact budgétaire. C’est à partir de là que le gouvernement dira s’il va accéder oui ou non à leurs requêtes. Le PM a promis de revenir aux agents de l’administration vendredi pour une réponse.



Le collectif les regroupant félicite le PM pour cette audience et estime que leurs préoccupations seront résolues totalement car légitimes et justifiées. Compte tenu de la disponibilité d’Amadou Ba à leur endroit, la grève générale de l’administration, projetée pour le 12 février, est mise en suspens en attendant d’avoir la réponse du PM. Le collectif indique toutefois qu’il prendra aussi toutes les mesures pour poursuivre le combat en cas de rupture de discussion.