Amadou Ba envoie des émissaires à Lat Diop depuis la prison de Rebeuss Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Janvier 2025 à 13:02

Sénégal Atlanticactu/ Amadou Ba/ Saliou Ndong Les relations entre Amadou Bâ et Lat Diop semblent se normaliser. Dans son édition du vendredi 17 janvier, le journal Les Échos rapporte qu'Amadou Bâ, ancien Premier ministre, a envoyé deux émissaires à la prison de Rebeuss pour rendre visite à Lat Diop, ancien Directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase). Selon le journal, « l'ex-Premier ministre a mandaté un de ses meilleurs amis et Mbaye Pekh pour transmettre un message de soutien et de solidarité à son ami emprisonné. Une bonne nouvelle. D'après nos informations, ils étaient censés s'y rendre avant-hier, mais ce n'était pas le jour de visite de Lat Diop ». Bien qu'il ne se soit pas déplacé lui-même, Amadou Bâ a exprimé son soutien de manière significative. « Amadou Bâ a rendu visite à la famille de Lat Diop à deux reprises. Non seulement il s'y est rendu pour présenter ses condoléances suite au décès du père de Lat Diop, mais en début de semaine, il a également visité son domicile. N'ayant pas trouvé l'épouse de Lat Diop, qui est à l'étranger, ils ont échangé quelques minutes au téléphone. Il n'y a donc rien de dramatique », indique la source.



Source : https://atlanticactu.com/amadou-ba-envoie-des-emis...

