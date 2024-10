Amadou Bâ exprime toute sa solidarité à Bougane Guèye Dany et à la délégation de Samm Sa Kaddu « J'exprime toute ma solidarité à Bougane Guèye Dany et à la délégation de Samm Sa Kaddu. et j' appelle les autorités au respect strict des libertés démocratiques fondamentales de circuler sur tout le territoire national. Ma compassion va aussi à toutes les populations sinistrées à l'Est et au Nord du Pays. L'organisation des secours doit se faire de façon urgente. »

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Octobre 2024 à 21:21



