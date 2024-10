Amadou Ba, tête de liste Nafooré : « Pourquoi, je veux être un député du peuple et non d’un parti … » Courtisé de toutes parts par des partis et Coalitions, Amadou Ba, tête de liste Nafooré s’est voulu clair dans son choix d’être un représentant des Sénégalais de tous bords. Refusant d’être un représentant d’un parti au sein de la nouvelle législature issue des élections anticipés du 17 novembre prochain, dans cet extrait d’un entretien, il explique son choix et pourquoi il « veut être un député du peuple »…

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Octobre 2024



