Amadou Diarra : « Si le Pds n’a pas de candidat, ce sera un suicide collectif »

Rédigé par leral.net le Lundi 31 Décembre 2018 à 12:30 | | 11 commentaire(s)|

Le maire de Pikine Nord Amadou Diarra a, probablement compris que le Parti démocratique sénégalais (PDS) risque de ne pas avoir un candidat à l’élection présidentielle de 2019. Il explique : « Nous sommes du Pds. Karim Wade est notre candidat. Je fais partie des premiers qui l’ont proposé. Mais, entre-temps, il y a eu la loi sur le parrainage, la loi organique qui a modifié l’article 115 et l’article 116 de la constitution, qui exige pour tout candidat le numéro de la carte d’électeur et la photocopie de la carte d’identité CEDEAO.



Ne serait-ce que ça, le dernier alinéa de l’article 116 dit : ‘’Tout dossier incomplet, après la limite des délais de dépôt éditée par l’article 29 de la Constitution entraine l’irrecevabilité de la candidature’’. Alors de manière impartiale, l’administration du ministère de l’intérieur a rejeté son inscription (Karim Wade), donc il n’aura pas de carte d’électeur », a déclaré Amadou Diarra, samedi à Pikine, lors d’un match de gala entre ceux de la mouvance présidentielle et ceux de l’opposition, dans la zone de Pikine.



Même si Amadou Diarra prône qu’il est toujours dans le PDS, le maire de Pikine Nord roule en ce moment pour la coalition Madické 2019. Pour lui, il y a du forcing de la part du pouvoir pour bloquer Karim Wade. « L’opposition devrait se battre pour exiger la carte d’électeur de Karim Wade. Mais, malheureusement, il y a du ‘’diay dolé’’ du pouvoir, et dans ce cas, si le Pds n’a pas de candidat, ce sera un suicide collectif. C’est pour cela que j’ai prôné la candidature alternative de Madické Niang », a-t-il expliqué.



« Me Madické Niang peut être celui qui sauvera le PDS au cas où Karim Wade est bloqué par Macky Sall », a-t-il ajouté.



Pour rappel, dans ce match de gala au niveau de la zone de Pikine, la mouvance présidentielle a remporté le match contre l’opposition par 2 buts à 0.











Thierno Malick Ndiaye

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos