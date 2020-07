Amadou Diop, Directeur général de la Télédiffusion du Sénégal/Sa : le parcours d’un maillon central du basculement de l'analogique vers le numérique Directeur général de la Télédiffusion du Sénégal/Sa depuis plus de deux ans, Amadou Diop, est un des maillons centraux du basculement tant attendu du Sénégal de l'analogique vers le tout numérique. Leral.net, avec des recherches sur le web, revient avec vous sur le parcours professionnel d’un homme de 43 ans, qui jouit de plus de 15 ans dans ce domaine.

La Télédiffusion du Sénégal/Sa (Tds/Sa), chargée du multiplexage et du transport, mais également de l’exploitation commerciale de la diffusion des chaînes de télévision au Sénégal a été installée en 2017.



Presque un an après, Amadou Diop a été portée à la tête de cette structure, avec un bilan satisfaisant des jalons posés faisant citer le Sénégal comme un modèle en Afrique.



De l’expérience, Amadou Diop, en a tiré avec ses premiers pas à la multinationale américaine CISCO SYSTEMS, premier équipementier mondial dans le domaine de l’informatique et des télécoms, om il était Directeur régional en charge des marchés entreprises et secteur public sur la zone Afrique de l’ouest et du centre.



Sénégalais bon teint, Expert dans le domaine du numérique avec une expérience de plus de 15 ans, dans les nouvelles technologies, Amadou a ensuite il a rejoint la société multinationale Alcatel Lucent, fournisseur d’infrastructure réseau pour opérateur de télécoms où il occupait la fonction de Directeur en charge des industries stratégiques « initiatives autour des marchés verticaux » en Afrique de l’ouest et du centre.



Fort de ces expériences Amadou Diop lance la société de consulting Horizons Télécoms et en collaboration avec le cabinet international TACTIS il réalise le Plan national Haut Débit du Sénégal en 2018 pour le compte du Ministère en charge de la communication, des télécoms et de l’économie numérique du Sénégal.



Avec ses bases solides dans ce domaine, à travers ses activités de conseil en transformation, il a eu à effectuer une mission en tant que membre du comité exécutif national de la transition analogique au numérique « CONTAN ».



Crée par le Chef de l’état sénégalais, cette structure devait prendre en charge les questions liées à la la migration analogique au numérique et la densification du réseau de transport en fibre optique.



Quid de Télédiffusion du Sénégal/Sa (Tds/Sa) ?

La télédiffusion du Sénégal, c’est l’organe qui est en charge du passage de l’analogie au numérique.

« C’est une société qui a été créée il y a 7 mois dont j’ai été nommé Directeur général depuis un mois et demi. L’objectif de l’émission de cette société notamment, c’est de faire le transport, le multiplexage et la collecte des signaux télévisuels du Sénégal », expliquait A Diop à des confrères venus l’interviewer.



Malgré les disparités et autres manquements relevés par les usagers, sur l’ensemble du territoire national , le basculer dans la Télévision numérique terrestre (TNT) était toujours fixé au plus tard en juin 2020.

Car en févier dernier, les autorités avaient lancé la couverture des dernières zones non desservies par les signaux de la TNT.



