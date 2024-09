Amadou Hott quitte ses fonctions d’envoyé spécial du président de la BAD pour l’Alliance pour l’infrastructure verte en Afrique

Dans sa déclaration de démission, M. Hott a indiqué qu’il quittait ses fonctions conformément aux règles de la Banque et afin d’éviter tout conflit d’intérêts potentiel, dans la mesure où il se portera candidat à la présidence de l’institution. « Cette décision est motivée par mon intention de briguer la présidence de la Banque africaine de développement, ce qui pourrait créer un conflit avec mon rôle actuel à la Banque », a déclaré M. Hott.



M. Hott a rendu hommage au « leadership visionnaire exceptionnel de M. Adesina dans la création de l’AGIA », tout en exprimant sa gratitude pour l’opportunité qui lui a été donnée de contribuer à la mobilisation des ressources pour l’Alliance, qui est en passe d’atteindre le bouclage financier avec 280 millions de dollars américains.



M. Hott, ancien ministre de l’Économie, de la Planification et de la Coopération du Sénégal, a été nommé envoyé spécial du président du Groupe de la Banque africaine de développement en décembre 2022, afin de piloter la mobilisation des ressources pour l’AGIA en vue de soutenir la transition de l’Afrique vers le « zéro émission nette » en investissant dans les infrastructures vertes. Il avait précédemment occupé le poste de vice-président du Groupe de la Banque, chargé de l’Électricité, de l’Énergie, de la Croissance verte et du Changement climatique, avant de rejoindre le gouvernement du Sénégal.



M. Akinwumi Adesina, président du Groupe de la Banque africaine de développement, a déclaré : « En tant qu’envoyé spécial pour l’AGIA, Amadou Hott a noué des partenariats efficaces à l’échelle mondiale, qui ont permis de mobiliser d’importants engagements financiers en faveur de l’Alliance. Je le remercie pour son travail exemplaire et les services qu’il a rendus à la Banque africaine de développement et à l’AGIA. »