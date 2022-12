Amadou Lamine Sall, poète, au President Macky Sall : «Apparaissez le 31 décembre, à la télévision, porteur d'un discours inattendu…»

C'est peut-être l'un des discours de fin d'année les plus attendus par les Sénégalais, puisqu’il intervient dans un contexte où le Président Macky Sall n'a pas encore définitivement tranché le débat sur sa troisième candidature. En prélude à cette adresse à la nation, le poète Amadou Lamine Sall espère que le Président Macky Sall va surprendre son monde.



« Apparaissez le 31 décembre, à la télévision, à la radio, porteur d'un discours inattendu, guérisseur, rassembleur, confiant, généreux », lance le lauréat du Grand Prix de l'Académie française, avant d'enchaîner : « Surprenez-nous ! Élevez-nous comme Dieu vous a élevé, pour vous mettre aux commandes d'un pays aussi merveilleux que le Sénégal ! ».



Son espoir est que « les Sénégalais vont éteindre leur télévision, leur radio à la fin de l'allocution du chef de l’Etat, non pas déçus et anxieux, mais apaisés et fiers du Président Macky Sall ».



Par ailleurs, Amadou Lamine Sall n’a pas pris de gants pour soutenir que ce n’est pas le Sénégal qui ne va pas bien. « Ce sont les hommes politiques qui ne vont pas bien. La politique, pire que la Covid-19, corrompt tout, avilit tout. Et tue tout à grand bruit. C'est incontestablement cette pandémie qui aura fait plus de mal depuis les années 2000. Elle n'arrête pas d'enfler. Elle continue de déconstruire notre société », tranche le célèbre poète.



Considérant que politique n'est pas un mal nécessaire, il estime qu’il doit être possible de la remplacer par autre chose. « Il doit être possible de remplacer les hommes qui la font et la représentent honteusement, par d'autres hommes plus sains, plus responsables », indique-t-il, avant de se désoler du fait que les meilleurs des Sénégalais ont décidé de se taire.



« Leurs valeurs, leurs vertus les éloignent du champ miné et si boueux et si opaque », déclare le poète Amadou Lamine Sall.













L’As