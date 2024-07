Amadou Mame Diop accueille Hyukwon Kwon : Une nouvelle ère pour les relations sénégalo-coréennes

Le Président Amadou Mame Diop a félicité l'Ambassadeur pour sa nomination et lui a souhaité plein succès dans sa mission au Sénégal. Il a souligné l'excellente coopération entre le Sénégal et la Corée, notamment dans la rénovation de l'hémicycle et la digitalisation des procédures législatives, avec le soutien de l'Agence coréenne de Coopération internationale (KOICA). Nous dit un communiqué parvenu à notre Rédaction.



Le Président Diop a exprimé sa profonde gratitude envers les autorités coréennes, en particulier son homologue coréen et la KOICA.

Il a également souhaité un renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays et leurs peuples, qui partagent des valeurs communes de paix, de démocratie et de solidarité.



Son Excellence Monsieur Hyukwon Kwon a remercié le Président de l'Assemblée nationale pour l'accueil chaleureux. Il s'est dit honoré de l'audience accordée, au lendemain de la présentation de ses lettres de créance, et a été impressionné par la visite du nouvel hémicycle et de ses équipements modernes.



Il a exprimé son désir de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux Parlements et a annoncé la prochaine visite d'une délégation de députés coréens au Sénégal. Enfin, il a réaffirmé son engagement à soutenir la modernisation de l'Assemblée nationale, entamée avec l'aide de la KOICA.