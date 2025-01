Amadou Tidiane Gaye, un inspecteur général d'État et ténor des finances publiques, nommé Directeur général du Trésor Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Janvier 2025 à 21:02 | | 0 commentaire(s)|

Amadou Tidiane Gaye, le nouveau directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, a acquis une solide expérience au sein de l’administration des finances publiques sénégalaises. Cet économiste diplômé de l’université Cheikh-Anta-Diop (UCAD) de Dakar est en même temps inspecteur général d’État. M. Gaye, au service du Trésor public depuis plus de vingt ans, enseigne la comptabilité des collectivités territoriales depuis seize ans à l’École nationale d’administration (ENA) du Sénégal. Le nouveau directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor est l’un des piliers de la « modernisation » des finances publiques du Sénégal depuis les années 2000, selon une note reçue des services du ministère des Finances et du Budget. Depuis le 22 janvier dernier, Amadou Tidiane Gaye remplace Cheikh Tidiane Diop, directeur du Trésor depuis 2017. « Avec plus de deux décennies d’expérience dans la gestion publique, M. Gaye est reconnu pour ses contributions significatives à l’efficacité financière de l’État », indique la même note. Amadou Tidiane Gaye était directeur du contrôle interne de la DGCPT jusqu’à sa nomination à ses nouvelles fonctions, lors du dernier Conseil des ministres. Diplômé de la section Trésor de l’ENA en 2000, il entre dans l’administration des finances publiques par un poste d’adjoint-fondé de pouvoirs auprès du trésorier-payeur régional de Saint-Louis (nord). De 2002 à 2006, M. Gaye exerce les fonctions de percepteur municipal de Diourbel (centre), puis de Ziguinchor (sud). Il exerce ensuite des fonctions à responsabilités au sein de la DGCPT : chef du bureau des régies, percepteur de Guédiawaye (ouest), directeur du secteur parapublic, puis directeur du contrôle interne, pendant sept ans. L’école Bara-Guèye de Hann Plage, à Dakar, est la base de ce riche parcours professionnel. Il y a fait ses études élémentaires et a rejoint le collège Isaac-Foster de Dakar, où il a obtenu le brevet de fin d’études moyennes. Amadou Tidiane Gaye s’est très tôt intéressé à l’économie en optant pour la série B, au lycée Lamine-Guèye de Dakar. Titulaire d’un baccalauréat économique en 1993, il décroche une maîtrise d’économie, cinq ans plus tard, à la faculté des sciences économiques et de gestion de l’UCAD, en se spécialisant dans l’analyse et la politique économiques. M. Gaye fait partie des membres fondateurs de l’Association sénégalaise des étudiants en analyse et politique économiques de l’UCAD.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-78444-amadou-tidiane...

