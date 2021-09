Amath Suzanne Kamara valide Khalifa et Karim Wade comme candidats : «On ne peut pas couvrir des voleurs et crier au voleur ! » Amath Suzanne Camara se révolte. Membre du Réseau des Enseignants de l’Alliance pour la République (Apr), il a tiré hier à boulets rouges sur le pouvoir. Selon lui, Khalifa Sall et Karim Wade doivent participer aux élections.

«Karim Wade doit rentrer et jouir de tous ses droits, c’est cela la demande sociale», a déclaré Monsieur Camara face à la presse hier, au siège de la Cnts. S’il le faut, il propose de reporter les élections pour que Karim Wade et Khalifa Sall recouvrent leurs droits et participent aux élections.



Le syndicaliste dira au Président Macky Sall qu’on «ne peut pas couvrir des voleurs et crier au voleur.»



Très en verve comme à son habitude, Amath Suzanne Kamara ajoute que tous les citoyens doivent être égaux devant la loi. A l’en croire, au Sénégal, tout directeur ou ministre audité sera épinglé.



Il invite dans la foulée le chef de l’Etat à prendre des mesures idoines pour qu’il n’y ait plus de détournements de deniers publics. L’argent du contribuable doit revenir à la population, clame l’enseignant.



