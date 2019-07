Ambassade du Sénégal à Washington: Mansour Élimane Kane pressenti Encore un ministre du dernier gouvernement qui pourrait être bientôt recasé par le chef de l’Etat. Il s’agit de l’ancien ministre du Pétrole et des Energies, Mansour Élimane Kane, pressenti pour être nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal à Washington, selon "Le Témoin". Ancien fonctionnaire du Fmi, Mansour Eliminane Kane résidait déjà à Washington, avant son entrée dans le gouvernement comme ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Juillet 2019 à 13:24 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos