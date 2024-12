Ambassade du Sénégal au Canada : Révélations sur une prime de 25,468 millions FCfa, offerte au jardinier Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Décembre 2024 à 19:27 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS- Récemment, des opérations troublantes entre la représentation Diplomatique et la société dénommée Ace building ont été révélées à l'ambassade du Sénégal à Ottawa ( Canada). A l'heure, la gestion de 2019 à 2023 a dévoilé d'autres dépenses aussi surprenantes. Il s'agit, notamment, de la prime d'un jardinier, versée de façon illégale, qui tournerait autour de 25,468millions. Libération révèlent des faits qui remontent en 2011, lorsque, I.Top, jardinier avait été recruté en tant que membre du personnel de l'ambassade. Pendant qu'il était en fonction, il se serait vu octroyer une prime d'un montant de 25,468 millions de Fcfa. Ce, dans l'illégalité totale. Ainsi, comme pour ce qui est des autres dépenses, aucune trace comptable concernant le paiement de cette prime n'a été découverte. Le journal révèle qu'à la suite de tous ses abus mis en exergue par l'lge, une enquête est en cours après la plainte de l'agent judiciaire de l'Etat. Rappelons que la plainte a été introduite suite à de graves irrégularités découvertes à l'ambassade du Sénégal à Ottawa, par l'inspection générale d'Etat (Ige), lors de la gestion 2019-2023 impliquant : »détournement et escroquerie sur les deniers publics ».



Source : Source : https://www.xalimasn.com/ambassade-du-senegal-au-c... XALIMANEWS

