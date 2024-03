Ambassadeurs Emérites du Sénégal: Le Président Macky Sall honore son conseiller diplomatique et le Ministre des Affaires Etrangères

Par décret, Le Président Macky Sall vient de créer la « dignité d’Ambassadeur Emérite du Sénégal ». Cette dignité va être octroyée aux Ambassadeurs, ayant rendu des services exceptionnels à l’Etat et, à la diplomatie Sénégalaise pour le rayonnement du Sénégal.



Le Conseiller Diplomatique du Président, le Ministre Oumar Demba Ba et le Ministre des Affaires Etrangères, Mankeur Ndiaye sont les premiers à être élevés par le Président à la dignité d’Ambassadeurs Emérites du Sénégal.



Si Mankeur Ndiaye est relativement connu, Oumar Demba Ba, Conseiller diplomatique de Wade puis de MackySall depuis 12 ans incarne la discrétion et le dévouement au service à l’Etat, mais aussi sa continuité. « Diplo » comme on l’appelle passe toujours à travers les radars des medias malgré une carrière de trente ans, dont plus de 20 ans au Palais Présidentiel.



