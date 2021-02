Amen Viana sort un remix de Brother, son hymne à la fraternité Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Février 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Le guitariste, Amen Viana, originaire du Togo, fusionne comme personne tous les styles. Disciple du blues, du jazz, du rock et des sonorités africaines, c'est en puisant dans ces différents styles qu'Amen Viana...





Source : Amen Viana vient de sortir Brother Remix, son nouveau single, sur lequel on retrouve King Mensah (Togo), Florence Naprix (Guadeloupe), Bholoja (Suisse) & Stefan Filey ( France-Guadeloupe). Ce premier extrait annonce la sortie de l'album The Afrocanalyst pour le courant de l'année.Source : https://www.podcastjournal.net/Amen-Viana-sort-un-...

