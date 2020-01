Aménagement des sites de recasement, paiement des indemnités… : les impactés du Ter marchent le 14 janvier à Thiaroye Gare Après avoir plusieurs fois égrené leurs doléances et tenu un point de presse pour sensibiliser les autorités, les impactés du TER de la banlieue ont décidé d’organiser une marche à Thiaroye Gare, le 14 janvier prochain pour exiger l’aménagement et la valorisation des sites de recasement, le paiement des indemnités et l’érection de passerelles dans les communes traversées par le TER, entre autres revendications.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Janvier 2020 à 11:36 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos