Aménagement numérique: L'Artp et l'Anat s'unissent pour un meilleur accès aux services
Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Octobre 2021

L'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) et l'Agence nationale de l'aménagement du territoire (ANAT) ont signé, mercredi 27 octobre, une convention. Cette entente veut concrétiser les orientations de l'Etat du Sénégal, en matière d'aménagement numérique du territoire. La convention passée entre les deux entités obéit à la vision du chef de l'Etat, Macky Sall, de valoriser l'ensemble des ressources territoriales, en suivant les dynamiques démographiques. Parmi les défis à relever figure l'assistance auprès des collectivités territoriales notamment sur les questions liées au déploiement des réseaux et la contribution aux travaux et réflexions, en matière d'aménagement numérique du territoire, souligne un document de presse. Selon, Abdoul Ly, Directeur général de l'ARTP, cette convention avec l'ANAT marque l'aboutissement d'un processus initié par les deux parties «l'objectif est de conjuguer nos efforts afin de permettre aux populations, partout où elles se trouvent, de disposer d'un accès équitable aux services de communication électronique de qualité », a-t-il dit. Mamadou Djigo, Directeur général de l'ANAT souligne «cette entente favorise la matérialisation de la vision du Président de la République, qui a initié le plan national d'aménagement du territoire pour bien structurer l'espace». La convention incorpore également d'autres volets parmi lesquels : la fourniture de données cartographiques, la formation et la mise en cohérence des interventions des acteurs sur le terrain afin d'éviter des problèmes de qualité de service. O.BA



Source : http://lesoleil.sn/amenagement-numerique-lartp-et-...

