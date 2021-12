Amener le budget de la Commune de Ziguinchor à 80 milliards FCfa: Le rêve utopique de Ousmane Sonko

Le leader de Pastef, Coalition Yewwi Askan Wi, a fait des promesses tirées des cheveux et l'on ne lui pas fait savoir les difficultés d'exécution.



Monnaie locale:



Déjà que le fait d'annoncer une monnaie locale en Casamance attise des polémiques, surtout dans un contexte où la Casamance aspire à la paix, après 40 ans d'un conflit armé. Et puis, pourquoi proposer cela dans un environnement qui n'est pas aussi nanti financièrement.



Hausse du budget à 80 milliards FCfa



Dakar, la ville la plus riche et la plus peuplée des communes du Sénégal, n'a jamais dépassé 60 milliards de francs Cfa en budget. Alors, comment peut-il amener le budget de la commune de Ziguinchor à 80 milliards FCfa ? Ce qui ferait d'elle la commune la plus riche du Sénégal.