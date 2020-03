Ameth Fleur, soldat mort dans des conditions non encore élucidées: Le corps, à Dakar, pour autopsie

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Mars 2020 à 09:11 | | 0 commentaire(s)|

A Dakar-Bango (Saint-Louis), un soldat d’une vingtaine d’années est décédé alors qu’il était sur le terrain. Selon le journal «SourceA» dans sa parution de ce mercredi, la victime, Ahmet Fleur, a connu des fractures au niveau des jambes. Ce que semble confirmé Matar Diop, patron de la Direction des relations publiques de l’Armée (Dirpa), joint par par nos confrères.



« Il est tombé au cours d’un huit kilomètres (épreuve physique, en moyenne, effectuée, en général, une fois tous les quinze jours. Ça dépend de la progression, de là où les recrues sont arrivées. L’entraînement est progressif. Ils peuvent en faire une fois par semaine en fonction de leur niveau d’entrainement. Mais on a constaté des fractures au niveau des jambes. Et ça, ce n’est pas courant parce que, au huit kilomètres, quand on tombe, il y a des fractures qui ne peuvent pas s’expliquer », a expliqué le Colonel.



Le journal d’ajouter que le corps du soldat a été acheminé à Dakar, précisément à l’Hôpital Le Dantec. Une manière pour l’Armée de faire procéder à une autopsie, pour comprendre, réellement, les vraies raisons de la mort de son élément.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos