Amical : Sénégal-Corée du Sud ce lundi à huis-clos

Aliou Cissé et les "Lions" du Sénégal vont jouer leur dernier match de préparation ce lundi à 13h00 Gmt en Autriche contre la Corée du Sud.



Le match sera joué à huis-clos sur demande des deux coachs pour pouvoir secrètement affiner les dernières touches tactiques et stratégiques en vue du Mondial.



Aussi y a-t-il fort à craindre -et c'est maintenant confirmé sur les ondes de RFM dans leur journal des Sports, que les supporteurs ne puissent pour cette fois ci, vibrer aux exploit des "Lions" qui sont entrés de plain-pied dans la dernière ligne droite de leur préparation, avec tout ce que cela exige de derniers réglages et de surprises du chef pour nos futurs adversaires comme le veut une compétition de ce genre.



La Corée du Sud va permettre aux "Lions" de préparer le match contre le Japon qui partage le Groupe du Sénégal avec la Pologne et la Colombie.











Avec wiwsports.com