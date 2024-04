Visite de chantier de l’installation du système photovoltaïque de la Cathédrale de Dakar, par le maire Barthélémy Dias (Photos)

"Dans le cadre de la politique de décarbonisation des bâtiments publics municipaux par le solaire photovoltaïque, afin d’améliorer l’approvisionnement et la sécurité énergétique, mais aussi de réduire les coûts énergétiques ainsi que les émissions de GES de la Ville de Dakar, j’ai eu l’immense plaisir de visiter le chantier en cours de l’installation du système photovoltaïque de la Cathédrale de Dakar.



À terme, tous les édifices publics emblématiques passeront au solaire PV (établissements scolaires, infrastructures sportives comme la piscine olympique, hôpitaux, centres socioculturels, édifices religieux…).



Ce programme d'envergure vient de connaître un début d’exécution avec le traitement des mosquées Parcelles Unité 13 et Dieuppeul, l’église de la grande Cathédrale et le Building communal. Suivront très prochainement la Grande mosquée de Dakar, la Grande mosquée de Massalikul Jinane, la Mosquée omarienne et le Mausolée de Cambérène.



Ensemble, marchons vers « L'ESSENTIEL »"

















Barthélémy Dias