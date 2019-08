Amina Angélique Manga sur l’accident de Kaléane : « c’est un drame familial » Madame le ministre conseiller du président de la République, Aminata Angélique Manga, s’est rendue sur les lieux de l’accident de Kaléane, près d’Oussouye, qui a causé 6 morts ce lundi matin.

« Je suis étonnée de voir ce qui s’est passé. Des mères de famille, des enfants, sont morts dans cet accident. C’est un drame familial », a déclaré Aminata Angélique Manga sur la RFM, révélant qu’elle a trouvé sur place un père qui a perdu une partie de sa famille dans cet accident.

« Le pouvoir fait tout pour qu’on ait de bonnes routes. Cette route où a eu lieu l’accident est bonne. Il n’y pas de virage, il n’a pas eu de pluie, je suis vraiment étonnée. Je me demande comment le camion a pu quitter la route pour traîner sur 20 mètres le véhicule ‘’7 places’’ et l’écraser ainsi», a ajouté madame le ministre conseiller.

Aminata Angélique Manga a invité à « faire les états généraux du secteur des transports. Il faut revoir les conditions d’attribution du permis ».



