Aminata Assome Diatta quitte Benno Bokk Yakaar Entre le président de la République, Macky Sall et son ancienne ministre du Commerce, c'est la fin de l'idylle politique. Dans un entretien éclair et en exclusivité accordé à «L'As», la présidente du mouvement «Jappo ak Assome» a décidé de quitter la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) et de créer un parti politique, en vue de l'élection présidentielle de 2024.





S'il y a quelqu'un qui ne va pas attendre le choix du Président Macky Sall pour se déterminer, c'est bien Aminata Assome Diatta. En effet, l'ancienne ministre du Commerce a décidé de mettre fin à son compagnonnage avec le chef de l’Etat? après plusieurs années de collaboration. L'ancienne candidate à la mairie de Keur Massar Nord qui est sortie de sa réserve après plusieurs mois de mutisme, pour annoncer son départ de la mouvance présidentielle, tourne le dos définitivement à la mouvance présidentielle. « Je pense qu'il est temps de tracer ma propre voie qui ne sera ni de la mouvance présidentielle ni de l'opposition radicale. Je propose une autre offre politique », révèle-t-elle dans un entretien téléphonique exclusif accordé à «L’As ».



Tout en remerciant le Président Macky Sall qui, d'après elle, lui a fait confiance pendant plusieurs années, elle souligne sentir la nécessité de tracer son propre sillon pour offrir une autre alternative. Indiquant dans la foulée, qu'elle va lancer son parti dans quelques jours à Keur Massar. Dans le même ordre d'idées, dans une lettre adressée au chef de l'Etat, dont «L’As » détient une copie de manière exclusive, l'ancienne directrice du Commerce extérieur explique longuement à son désormais ex-patron, les raisons d'une telle décision.



« Comme vous le savez, j'ai un mouvement «Jappo ak Assome» dont les bases politiques se trouvent à Dakar, Sédhiou, Ziguinchor et Thiès. Ce mouvement se réunit régulièrement autour de moi, pour réfléchir sur les questions qui concernent les Massarois et les Sénégalais dans leur immense majorité », soutient l'énarque dans la lettre, avant d'ajouter : « Au regard de tous les échanges, discussions et suggestions, j'ai décidé de transformer ce mouvement en parti politique ». Àl'en croire, ce sera un parti de Centre gauche. Un parti de progrès, réformiste, solidaire, insiste-t-elle et ouvert sur l'entreprise.



LA DECLARATION D'AMOUR AUX POPULATIONS DE KEUR MASSAR



Montrant dans cette lettre aussi tout son attachement au département de Keur Massar, l'ancienne ministre des PME déclare : « Je peux vous dire que j'ai une base politique. Elle se trouve à Keur Massar. C'est mon fief ». Signalant que les populations de Keur Massar montrent leur soutien à son égard au quotidien. « Ce qui me motive davantage », fait-elle savoir. Rappelons que la ministre Assome Aminata Diatta a été la tête de liste de la coalition BBY, lors des dernières élections locales et législatives.



Défaite par les candidats de Yewwi Askan wi, la ministre Assome Aminata Diatta ne manque pas néanmoins de partisans dans cette localité, surtout du côté des femmes et des chefs de quartier, qui saluent son humilité et sa discipline. Et elle compte saisir ce capital sympathie pour se rebiffer politiquement.









