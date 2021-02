Aminata Lô Dieng et son frère condamnés à 2 mois avec sursis Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Février 2021 à 16:32 | | 0 commentaire(s)|

L’ancienne ministre Aminata Lô Dieng et son frère Mouhamadou Moustapha Lô ont été condamnés, mardi, par le juge des flagrants délits du Tribunal de grande instance de Dakar à une peine de 2 mois assortis de sursis. Relaxée pour le délit d’usurpation de fonction, la responsable politique est cependant, déclarée coupable d’outrage et de violation couvre-feu. Quant à son frère, il est également condamné pour violation du couvre-feu et défaut permis de conduire. Tous les deux devront également payer une amende ferme de 20.000 de francs CFA. Lors des plaidoiries, ils avaient tous nié les faits qui leur ont valu leur arrestation, depuis jeudi dernier.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-35585-aminata-l-d...

Accueil Envoyer à un ami Partager