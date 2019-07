Aminata Mbengue Ndiaye à la tête du Ps: Amadou Niadiar Sène confirme Serigne Mbaye Thiam L’intronisation d’Aminata Mbengue Ndiaye comme nouvelle Secrétaire générale du Parti socialiste n’est qu’une application des textes qui régissent ce parti. Amadou Niadiar Sène, responsable socialiste, membre du Bureau politique des Verts, a confirmé Serigne Mbaye Thiam qui a soutenu, hier, sur Iradio, que les textes du parti, prévoit que le secrétaire général adjoint du parti remplace le Sg à la tête du parti en cas de force majeure.

« Ce sont les textes qui le disent. Le secrétaire général est élu par les coordinations. Pour son élection, on fait un appel à candidatures avec des critères de validation. Ensuite, les coordinations procèdent à l’élection à travers un vote secret, avec urnes et tout. Celui qui émerge après l’élection, est déclaré secrétaire général du parti », a-t-il déclaré sur la RFM.



Et de marteler : « La secrétaire générale adjointe assure la fonction jusqu’au prochain congrès comme prévu par nos textes ».

