Aminata Mbengue Ndiaye : « l’élevage est pratiqué par plus de 29% des ménages »

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Avril 2018 à 09:56 | | 0 commentaire(s)|

Venue présider une table-ronde organisée par l'Ong des Agronomes et vétérinaires sans frontières (AVFS), sous le thème, ‘’Des performances et modalités de cohabitation des systèmes d’élevage au Sénégal et dans le Sahel’’, la ministre de l’Elevage a estimé que l’élevage est pratiqué par 29% des ménages au Sénégal.



« L’élevage constitue un secteur important de l’économie sénégalaise pour sa contribution au revenu et à la création d’emplois. Et ces dernières années, le secteur a contribué en moyenne à la valeur ajoutée du secteur primaire pour 28% et du PIB pour 4%. L’élevage est pratiqué par 29% des ménages soit 476 000 ménages selon les résultats du dernier recensement général », a indiqué Mme Ndiaye.



Pour sa part, le directeur général d’AVSF a indiqué qu’au Sénégal, « nous avons mis les premières campagnes de vaccination de volaille et nous savons comment l’élevage est important dans l’économie de certaines familles sénégalaises ».



Le directeur de cette ong française qui soutient et accompagne les organisations paysannes, M. Appolin a souligné que leur « appui ne s’arrête pas simplement à la production, mais aussi aux coopératives laitières pour favoriser cette production, transformation et commercialisation locale ».









L’As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook