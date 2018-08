Aminata Mimi Touré sort la cravache pour Bamba Dièye, Hadjibou Soumaré et Abdoul Mbaye

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Août 2018

D’une pierre trois coups, voilà la prouesse de Mimi Touré dans un entretien avec Le Quotidien. Les cibles : Bamba Dièye, Hadjibou Soumaré et Abdoul Mbaye.

Invitée à se prononcer sur les attaques du premier contre les juges Malick Lamotte et Demba Kandji, l’ancienne ministre de la Justice décoche : «Un manque de respect et des injures à son encontre (Justice), ce n’est pas acceptable de qui que ce soit.»

Sur les chances de Soumaré, qui a déclaré sa candidature pour la présidentielle de 2019, elle convoque la métaphore de la lutte pour mettre en garde l’un de ses prédécesseurs à la Primature.

Elle dit : «Au départ, tous les lutteurs, quels que soient leurs taille et gabarit, se voient Roi des arènes, beaucoup de candidats réaliseront qu’ils ont pris les vessies pour des lanternes. Le chemin du Palais est pavé de grosses déceptions pour ceux qui sous-estiment la capacité de discernement des électeurs sénégalais.»

Une bonne transition pour railler, sans le nommer, son prédécesseur à la tête du gouvernement, Abdoul Mbaye : «Un certain ancien Premier ministre, qui se voyait en sauveur de la Nation, n’a même pas pu se faire élire député. Il a eu 4 voix dans son propre bureau de vote.»

Seneweb



